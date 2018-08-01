В Пензе детсад №117 перешел в собственность муниципалитета

«Искорка» - так теперь называется новый филиал детского сада №117. 1 августа дошкольное учреждение, которое принадлежало транспортному холдингу «Российские железные дороги», официально перешло в собственность муниципалитета. Напомним, решение о передаче детского сада было принято на совещании мэра Пензы Виктора Кувайцева с представителями Куйбышевской железной дороги.

В игровых комнатах, в основном, дети железнодорожников, но скоро в филиал детского сада №117 своих ребятишек смогут оформить все желающие. Дошкольное учреждение, которое долгие годы принадлежало РЖД перешло в городскую собственность. Зданию на улице Луначарского, 12А - 40 лет. Тем не менее, после проверки специальная комиссия вынесла решение, что детский сад отвечает всем строительным и санитарным требованиям, обеспечен необходимой мебелью и инвентарем, полностью оборудован с точки зрения системы безопасности.

«Несколько групповых помещений нуждаются в капитальном ремонта, а так, в целом, оборудование находится в неплохом состоянии», - сказала и.о. заведующего детским садом №117 Пензы Регина Алюшева.

В учреждении открыто семь групп, которые посещают 150 воспитанников. В ближайшее время детей станет больше, ведь филиал рассчитан на 12 групп и будет доукомплектован. По словам сотрудников, прежде всего, нужны места в ясельных группах.

«Хотим в 2019 году открыть логопедическую группу», - добавила Регина Алюшева.

«Есть проблемы в районе Шуиста, ГПЗ, особенно для детей от двух месяцев до трех лет. Те, кто не попал в детсады по месту жительства, могут прийти сюда», - сказал заместитель начальника управления образования Пензы Федор Клемин.

Размер родительской платы в филиале «Искорка» будет таким же, как и в остальных муниципальных детских садах. С 1 сентября стоимость содержания малыша в возрасте до трех лет увеличится на десять рублей и составит 80 рублей в день. За ребенка от трех до семи лет она вырастет на 17 рублей и достигнет 92 рублей.