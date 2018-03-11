В Пензе дети смогут проверить зрение на новом оборудовании

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11 марта 2018, 13:36Здоровье
В Пензе в офтальмологическое отделение областной детской клинической больницы имени Филатова поступило новое оборудование. Современный аппарат диагностики зрения сменил бумажные плакаты с буквами.
«В этом оборудовании была большая необходимость, потому что раньше мы пользовались табличным, бумажным вариантом, сейчас все автоматизировано, оборудование облегчило работу среднему медицинскому персоналу», - рассказала заведующая детским офтальмологическим отделением областной детской клинической больницы им. Филатова Оксана Склярова.
Специалисты отмечают, что за последние два года почти на треть увеличилось количество маленьких пациентов с близорукостью. Врачи связывают это с использованием гаджетов. В ближайшее время в отделение должно поступить дополнительное лечебное и диагностическое оборудование для оказания высококачественной офтальмологической помощи.
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