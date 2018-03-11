11 марта 2018, 13:36Здоровье

В Пензе дети смогут проверить зрение на новом оборудовании

В Пензе в офтальмологическое отделение областной детской клинической больницы имени Филатова поступило новое оборудование. Современный аппарат диагностики зрения сменил бумажные плакаты с буквами.

«В этом оборудовании была большая необходимость, потому что раньше мы пользовались табличным, бумажным вариантом, сейчас все автоматизировано, оборудование облегчило работу среднему медицинскому персоналу», - рассказала заведующая детским офтальмологическим отделением областной детской клинической больницы им. Филатова Оксана Склярова.

Специалисты отмечают, что за последние два года почти на треть увеличилось количество маленьких пациентов с близорукостью. Врачи связывают это с использованием гаджетов. В ближайшее время в отделение должно поступить дополнительное лечебное и диагностическое оборудование для оказания высококачественной офтальмологической помощи.

Здоровье
просмотров 115
Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Источник фотографии: скриншот https://pixabay.com/ru/%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B7-%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81-1246611/

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ