В Пензе дети смогут проверить зрение на новом оборудовании

«В этом оборудовании была большая необходимость, потому что раньше мы пользовались табличным, бумажным вариантом, сейчас все автоматизировано, оборудование облегчило работу среднему медицинскому персоналу», - рассказала заведующая детским офтальмологическим отделением областной детской клинической больницы им. Филатова Оксана Склярова.

Специалисты отмечают, что за последние два года почти на треть увеличилось количество маленьких пациентов с близорукостью. Врачи связывают это с использованием гаджетов. В ближайшее время в отделение должно поступить дополнительное лечебное и диагностическое оборудование для оказания высококачественной офтальмологической помощи.