17 июня 2019, 14:34Общество

В Пензе дети самостоятельно ликвидируют коммунальную «аварию» - соцсети

В Пензе на улице Локомотивной из канализационного люка на детскую площадку вытекла вода. Об этом в Сети рассказал местный житель.

Мужчина в группе соцсети «ВКонтакте» сообщил, что лужа образовалась возле дома №27.

«Дети засыпают ее песком. Позор», - добавил автор поста, прикрепив фотографии.

Пользователи в комментариях посоветовали местным жителям обратиться в администрацию города, чтобы в этой проблеме разобрались специалисты, либо позвонить в управляющую компанию, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/penza_live

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