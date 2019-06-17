В Пензе дети самостоятельно ликвидируют коммунальную «аварию» - соцсети

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
17 июня 2019, 14:34Общество
В Пензе на улице Локомотивной из канализационного люка на детскую площадку вытекла вода. Об этом в Сети рассказал местный житель.
Мужчина в группе соцсети «ВКонтакте» сообщил, что лужа образовалась возле дома №27.
«Дети засыпают ее песком. Позор», - добавил автор поста, прикрепив фотографии.
Пользователи в комментариях посоветовали местным жителям обратиться в администрацию города, чтобы в этой проблеме разобрались специалисты, либо позвонить в управляющую компанию, пишет ИА «Пенза-Пресс».
17 июня 2019, 19:42В Нижнем Ломове открыли памятник «Пожарным и спасателям»
17 июня 2019, 19:37В зоопарке Пензы провели показательное кормление пум
17 июня 2019, 19:33В пензенской картинной галерее открылся выставка, посвященная Савицкому
17 июня 2019, 19:29Известные пензенцы приняли участие в благотворительном спектакле
17 июня 2019, 19:26Пензенский фестиваль «ДаншиноFEST-2019» посетили 5000 человек
17 июня 2019, 19:18Проститься с убитым при конфликте в Чемодановке пришли сотни людей
17 июня 2019, 19:12Для пензенских школьников на базе ПГУ начались практические занятия
17 июня 2019, 19:07Эксперты оценили пензенский опыт по сохранению православных святынь