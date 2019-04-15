В Пензе дети прокатились на авто, высунувшись из окна. ВИДЕО

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
15 апреля 2019, 12:03Общество
Пензенский автолюбитель запечатлел на регистраторе странные действия детей. Они высунулись из окна ехавшей машины.
Очевидец опубликовал видеозапись в группе соцсети «ВКонтакте». Он отметил, что действия разворачивались вечером 14 апреля.
Судя по кадрам, ребята вылезли из окна «семерки» и махали проезжающим мимо машинам.
Пензенцы в комментариях отметили, что водителя, которым, возможно, является один из родителей детей, нужно наказать, обратившись в полицию. Также пользователи вспомнили давний трагический случай, когда, по их словам, девушка, которая передвигалась подобным способом, погибла от столкновения с машиной.
Официальной информации нет. Также стоит отметить, что повторять подобное опасно для жизни и здоровья, пишет ИА «Пенза-Пресс».
15 апреля 2019, 12:07«ЕР» просит Центробанк проверить обоснованность роста цен на ОСАГО
15 апреля 2019, 12:03В Пензе дети прокатились на авто, высунувшись из окна. ВИДЕО
15 апреля 2019, 11:42«ЕР» проведет летом всероссийский фестиваль дворового футбола
15 апреля 2019, 11:33Денис Аблязин вернулся с чемпионата Европы с «золотом»
15 апреля 2019, 11:02Потерялась? На Западной поляне легковушка свернула на встречку
15 апреля 2019, 10:33Пензенские сенаторы за год потеряли почти по миллиону
15 апреля 2019, 10:01Рекламный щит превратил квартиру пензячки в погреб
15 апреля 2019, 09:37В Терновке возле ТЦ вспыхнула легковушка. ВИДЕО