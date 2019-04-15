В Пензе дети прокатились на авто, высунувшись из окна. ВИДЕО

Пензенский автолюбитель запечатлел на регистраторе странные действия детей. Они высунулись из окна ехавшей машины.

Очевидец опубликовал видеозапись в группе соцсети «ВКонтакте». Он отметил, что действия разворачивались вечером 14 апреля.

Судя по кадрам, ребята вылезли из окна «семерки» и махали проезжающим мимо машинам.

Пензенцы в комментариях отметили, что водителя, которым, возможно, является один из родителей детей, нужно наказать, обратившись в полицию. Также пользователи вспомнили давний трагический случай, когда, по их словам, девушка, которая передвигалась подобным способом, погибла от столкновения с машиной.

Официальной информации нет. Также стоит отметить, что повторять подобное опасно для жизни и здоровья, пишет ИА «Пенза-Пресс».