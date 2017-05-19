В Пензе дети придумали облик персонажа нового спектакля ТЮЗа

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19 мая 2017, 19:57Культура
В Пензенском театре юного зрителя проходят финальные репетиции новой постановки. Сказку под названием «Тюзя в сказочной стране» (0+) впервые покажут 20 мая. Спектакль необычен тем, что внешний вид главного героя выбрали маленькие зрители.
Невидимый волшебник театра юного зрителя, наконец, обрел воплощение на его сцене. «Тюзя в сказочной стране» - так называется новый спектакль.
Главный герой Тюзя — лицо театра. Однако как он выглядит, долгое время не знал даже художественный руководитель. Облик героя с мая 2016 года пытались создать дети.
«Мы попросили детей города нарисовать, как они себе представляют доброго театрального сказочного волшебника. И провели конкурс рисунков. Пришло время подведения итогов, и мы выбрали нашего Тюзю. Немного его, конечно, доработали художники. Так родился этот персонаж», - рассказал художественный руководитель Пензенского театра юного зрителя Владимир Карпов.
Жанр нового спектакля - тоже необычный. Авторы определили его как «танцевальное путешествие». Номера сменяются один за другим. Зрители могут не только послушать детские песни, но и танцевать. Постановка рассчитана не только на показ в зале, но и на открытые площадки, поэтому танцы приветствуются.
«Я играю черепаху. А так мы заняты во всех танцах. Мы играем сами себя - артистов, которые хотят подарить радость детям», - сказал актер Пензенского театра юного зрителя Вячеслав Копенкин.
Тюзя отправится в мир сказок, окажется в жаркой Африке и на холодном Северном полюсе. Премьера спектакля состоится 20 мая в 11.00. Перед началом пройдет награждение участников конкурса рисунков. Ребят также поздравят ученики школ искусств города.
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