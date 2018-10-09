В Пензе дети погибшей в ДТП женщины получили более миллиона рублей

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09 октября 2018, 15:19Общество
В Пензе вступило в законную силу решение суда о возмещении морального вреда детям, мать которых погибла в дорожно-транспортном происшествии.
По данным следствия, рано утром 6 ноября 2016 года на проспекте Строителей произошла авария: мусоровоз столкнулся с Volkswagen Passat. При этом иномарка ехала с большой скоростью. В результате ДТП в тот же день скончалась 26-летняя женщина, а через некоторое время в больнице - 25-летний водитель и 28-летняя пассажирка, также тяжелые травмы получил 33-летний мужчина. Все они находились в легковушке.
Летом следующего года водителя мусоровоза признали виновным в аварии, мужчину отправили в колонию на два с половиной года. Кроме того, матери одной из погибших, по решению суда, работодатель виновного должен был выплатить 400 тысяч рублей в качестве компенсации морально вреда.
У женщины, которая скончалась первой, остались двое маленьких детей. Их отец также потребовал компенсации с работодателя водителя мусоровоза, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.
В итоге суд постановил взыскать с ответчика - ООО «Управление благоустройства и очистки г. Пензы» - по 600 тысяч рублей каждому ребенку. Однако организация не согласилась с таким решением, и подала апелляционную жалобу. После ее рассмотрения решение оставили без изменений, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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