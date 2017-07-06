В Пензе дети на матрасах переплыли «болото» на ул. Клары Цеткин

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06 июля 2017, 16:33Общество
Пензенец опубликовал в Сети удивительное видео, на котором запечатлел купание местных детей с матрасами в «болоте» на ул. Клары Цеткин, образовавшимся после сильного дождя 5 июля.
Видео появилось в группе «Пенза live» соцсети «ВКонтакте» 6 июля.
«Вот такое болото после вчерашнего дождя, а дети решили поплавать! Клары Цеткин, 23а! Как бороться с таким болотом? Невозможно пройти с ребенком!» — написал анонимный пользователь.
Судя по кадрам ролика, ребята решили перебраться через образовавшийся «водоем» вплавь, с помощью разноцветных надувных матрасов, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
Видео вызвало широкий резонанс у подписчиков группы.
«Складская, 19 круче, приходите к нам плавать, там даже машина отрывается от земли местами», - отметил пользователь Александр Мелинтяну.
«Дети во всем плюсы найдут», - прокомментировала Юлия Якупова.
«Родители в это время на работе. У детей - каникулы, сами себе предоставлены», - предположила Елена Груша.
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06 июля 2017, 16:33В Пензе дети на матрасах переплыли «болото» на ул. Клары Цеткин