06 июля 2017, 16:33Общество В Пензе дети на матрасах переплыли «болото» на ул. Клары Цеткин Пензенец опубликовал в Сети удивительное видео, на котором запечатлел купание местных детей с матрасами в «болоте» на ул. Клары Цеткин, образовавшимся после сильного дождя 5 июля.

Видео появилось в группе «Пенза live» соцсети «ВКонтакте» 6 июля.

«Вот такое болото после вчерашнего дождя, а дети решили поплавать! Клары Цеткин, 23а! Как бороться с таким болотом? Невозможно пройти с ребенком!» — написал анонимный пользователь.

Судя по кадрам ролика, ребята решили перебраться через образовавшийся «водоем» вплавь, с помощью разноцветных надувных матрасов, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Видео вызвало широкий резонанс у подписчиков группы.

«Складская, 19 круче, приходите к нам плавать, там даже машина отрывается от земли местами», - отметил пользователь Александр Мелинтяну.

«Дети во всем плюсы найдут», - прокомментировала Юлия Якупова.

«Родители в это время на работе. У детей - каникулы, сами себе предоставлены», - предположила Елена Груша.

Общество

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Источник фотографии: Скриншот: https://vk.com/penza_live?z=video224178148_456239022%2F36b896ac579a5a400b