В Пензе дети из семей, находящихся в трудной ситуации, поехали в лагерь

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06 июня 2017, 17:28Общество
184 несовершеннолетних из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отправились на отдых в лагерь «Заря» в Пензенской области.
«Дети и подростки отправились в лагерь по бесплатным путевкам, приобретенным социальным управлением города Пензы за счет средств городского бюджета», - сообщает пресс-служба администрации города.
Специалисты учреждений социального обслуживания встречали детей, проверяя наличие необходимых документов.
Планируется, что в течение смены ответственные лица посетят лагерь для контроля поведения несовершеннолетних, которые состоят на учете, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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