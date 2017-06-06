06 июня 2017, 17:28Общество В Пензе дети из семей, находящихся в трудной ситуации, поехали в лагерь 184 несовершеннолетних из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отправились на отдых в лагерь «Заря» в Пензенской области.

«Дети и подростки отправились в лагерь по бесплатным путевкам, приобретенным социальным управлением города Пензы за счет средств городского бюджета», - сообщает пресс-служба администрации города.

Специалисты учреждений социального обслуживания встречали детей, проверяя наличие необходимых документов.

Планируется, что в течение смены ответственные лица посетят лагерь для контроля поведения несовершеннолетних, которые состоят на учете, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/deti_iz_semey_nakhodyashchikhsya_v_trudnoy_zhiznennoy_situatsii_besplatno_poekhali_v_lager/