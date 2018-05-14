В Пензе дети-инвалиды могут выбрать любую школу

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14 мая 2018, 17:37Общество
Начальник городского управления образования Юрий Голодяев в ходе постоянной комиссии Гордумы 14 мая напомнил депутатам, что дети с ограниченными возможностями могут выбрать любую школу для обучения.
Это возможно с 1 сентября 2016 года.
«В пензенских школах в этом году обучаются 1088 детей с ограниченными возможностями, в том числе - 696 инвалидов. Мы обращаемся к родителям таких детей и говорим им, что если они ходят учиться в обычном классе, то нужно заранее проводить работу. Сейчас мы работаем с группой родителей детей-аутистов, они решили обучаться в лицее №2», - сообщил Юрий Голодяев.
На забывают в Пензе и про подготовку педагогов, на базе школ №27, 51 и 9 для них проходят стажировочные занятия. Универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования создана в школах №2,27,30,51. Развивать ее планируется и в других школах, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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