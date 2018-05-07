В Пензе дети играю в заброшенной бане – горожанин

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07 мая 2018, 15:37Общество
Житель Пензы обратился в «Жалобную книгу», попросив городскую власть обратить внимание на заброшенную баню на ул. Дружбы. По его словам, в разрушающемся здании проводят время дети.
«На улице Дружбы - заброшенная баня. Вход в нее открыт, ничем не огорожен, там постоянно находятся дети. Как бы не было беды. Ко всему прочему, на территории образовалась свалка. Примите меры!» - написал горожанин.
На жалобу поступил ответ за подписью вице-мэра Юрия Ильина. В нем отмечается, что собственностью муниципалитета является помещение в 812 кв.м. Его планирует продать через торги. Доступ в здание обещали закрыть. Сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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