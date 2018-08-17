В Пензе детей с ограниченными возможностями учат не бояться школы

В центре социальной помощи семье и детям Железнодорожного района Пензы прошла благотворительная акция «Мои школьные годы». Семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и в которых есть младшеклассники, вручили школьные принадлежности.

Акцию организовали при поддержке спонсоров. Взрослые признаются, что подготовить детей к новому, а для кого-то первому, учебному году - непросто.

«Очень тяжело. Все дорогое, и форма, и портфель. Большое спасибо центру соцпомощи, что обращают внимание», - сказала жительница Пензы Татьяна Тельнова.

«Не забывают, помогают, мы довольны. То в лагерь отправят, то на занятия какие-нибудь, а сейчас большая помощь, что ребенка собрали в школу, это немаловажно», - сказала жительница Пензы Ольга Жиляева.

Школьные комплекты получили 65 первоклашек и 85 учеников среднего звена. Сегодня на учете в организации 300 детей-инвалидов и 160 ребятишек, которые находятся под опекой.

«Таким детишкам очень сложно адаптироваться в обществе, поэтому сейчас действует программа «Как вести себя в школе». Она позволяет ребятам понять, что не надо бояться учебных заведений, что это весело, они будут много знать, и их там не обидят», - рассказала психолог Центра социальной помощи семье и детям Железнодорожного района Пензы Галина Иноземцева.

Игры и тренинги, которые помогут быстро адаптироваться в учебном заведении, проводят в рамках благотворительной акции на постоянной основе. До конца лета специалисты планируют еще не раз организовать подобные встречи, чтобы помочь пензенским семьям собрать ребенка в школу.