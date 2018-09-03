В Пензе детей погорельцев дома на ул. Брестской помогли собрать в школу

Мэр Пензы Виктор Кувайцев вместе с представителями городской администрации пообщались с жильцами дома №33 на ул. Брестской, пострадавшего от пожара.

Пензенцы поблагодарили за помощь в подготовке детей к 1 сентября – их обеспечили одеждой, обувью и школьными принадлежностями.

«Мы приехали, чтобы узнать, чем в настоящий момент в срочном порядке можем вам помочь. В первую очередь, вам нужно воспользоваться правом заселиться в жилье маневренного фонда. Важно, чтобы была крыша над головой», - подчеркнул мэр.

Виктор Кувайцев предложил оказать помощь в определении детей в школу или детсад в район по месту нахождения маневренного жилья. Он поручил главе администрации Первомайского района Лидии Беляковой организовать транспорт для перевозки личных вещей и проконтролировать выдачу материальной помощи, сообщает пресс-служба мэрии. Одному из ребят мэр помог приобрести ингалятор.

«Для начала решим вопрос с жильем, а дальше будем вместе разбираться с тем, что делать с вашим домом, насколько он подлежит восстановлению», – сказал он.

Напомним, 30 августа в шестиквартирном доме № 33 на ул. Брестской случился пожар, общая площадь возгорания составила 300 квадратных метров.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».