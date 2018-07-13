В Пензе депутаты ЗакСобра обсудили проект пенсионной реформы

В России продолжается широкое обсуждение проекта пенсионной реформы. 13 июля в ходе внеочередной сессии Законодательного Собрания Пензенской области депутаты высказали свое мнение по поводу назревающих перемен.

Большинством голосов депутаты Законодательного Собрания Пензенской области поддержали изменения пенсионного возраста. Законопроект был рассмотрен в ходе внеочередной сессии. Народные избранники подчеркнули, что реформа необходима с экономической точки зрения. Причем она назрела уже давно.

«Если загнать бюджетные деньги на пенсионное обеспечение, то страна не будет развиваться, а мы замахнулись на усовершенствование оборонно-промышленного комплекса, при таких условиях просто не выживем, если будет слабая армия. Обещали обеспечить нормальное здравоохранение, образование и другие условия, на них нужны деньги из бюджета», - сказал депутат Законодательного Собрания Пензенской области Александр Гуляков.

«Реформа назрела, ее нужно поддержать, но сделать все для того, чтобы ее последствия не сказались на людях, чтобы по итогу они не почувствовали, что стали хуже жить, а наоборот», - отметил депутат Законодательного Собрания Пензенской области Виктор Кондрашин.

Повышение предлагается проводить поэтапно с 2019 года, до 63 лет у женщин и до 65 у мужчин. По мнению пензенских парламентариев, в документ необходимо внести изменения, которые будут учитывать интересы, как самих граждан, так и работодателей.

«Необходимо создать новые рабочие места, внедрить дополнительные механизмы трудовых прав граждан и гарантии их деятельности, условия для повышения квалификации, профессионального обучения и переподготовки, стимулировать организации, предприятия, а точнее работодателей, которые будут трудоустраивать людей старшего поколения», - сказал председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин.

«Также можно дополнительно внести досрочную пенсию, определить сроки для матерей, которые имеют трех и более детей, это будет вклад в копилку по преодолению демографического кризиса», - предложил депутат Законодательного Собрания Пензенской области Вадим Супиков.

«Назрела необходимость принятия закона, но необходимо учитывать все нюансы, простых решений не будет», - отметил депутат Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Плахута.

К обсуждению деталей проекта планируют вернуться в ходе очередной сессии, которая состоится 31 августа.