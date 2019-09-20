В Пензе депутаты высказались по поводу расширения «Пассажа»

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20 сентября 2019, 17:37Общество
20 сентября депутат Алексей Шуварин на первой сессии Гордумы седьмого созыва поднял вопрос о расширении торгового центра «Пассаж».
Народный избранник напомнил, что горожане негативно отнеслись к увеличению площади торгового центра, так как это «съест» часть пешеходной улицы Московской. Общественные слушания, посвященные этой теме, прошли 9 сентября. По проекту предполагается, что линия западного фасада «Пассажа» будет вровень со строениями, расположенными по его бокам. Площадь хотят увеличить за счет пристроя.
«Мнение граждан заключается в том, что расширять сторону улицы Московской было бы неразумно, это нарушает градостроительное пространство. Просьба к вам при принятии решения - учесть это пожелание», - сказал Алесей Шуварин, обращаясь к и.о. главы администрации города Сергею Волкову.
Депутат Жиганша Туктаров напомнил о цокольном этаже здания.
«Нужно вспомнить, что при строительстве внизу предусматривалась парковка. Ее там нет, если будет принято решение, то нужно договориться чтобы парковка была открыта для всех, потому что их в центре не хватает», - подчеркнул он.
Окончательное решение по данному вопросу должен принять Сергей Волков, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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