В Пензе депутаты высказались по поводу расширения «Пассажа»

Народный избранник напомнил, что горожане негативно отнеслись к увеличению площади торгового центра, так как это «съест» часть пешеходной улицы Московской. Общественные слушания, посвященные этой теме, прошли 9 сентября. По проекту предполагается, что линия западного фасада «Пассажа» будет вровень со строениями, расположенными по его бокам. Площадь хотят увеличить за счет пристроя.

«Мнение граждан заключается в том, что расширять сторону улицы Московской было бы неразумно, это нарушает градостроительное пространство. Просьба к вам при принятии решения - учесть это пожелание», - сказал Алесей Шуварин, обращаясь к и.о. главы администрации города Сергею Волкову.



Депутат Жиганша Туктаров напомнил о цокольном этаже здания.

«Нужно вспомнить, что при строительстве внизу предусматривалась парковка. Ее там нет, если будет принято решение, то нужно договориться чтобы парковка была открыта для всех, потому что их в центре не хватает», - подчеркнул он.

Окончательное решение по данному вопросу должен принять Сергей Волков, пишет ИА «Пенза-Пресс».