В Пензе депутаты возмутились рекламой, закрывающей вид на Спасский собор

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27 октября 2017, 17:03Общество
В Пензе 27 октября на сессии Гордумы народные избранники затронули тему размещения рекламных конструкций на улице Московской.
Депутат Алексей Шуварин поинтересовался, кто принял решение о размещении рекламных растяжек на улице Московской, которые закрыли вид на Спасский собор.
«Ситуация нам известна, в настоящее время выясняется, кто собственник рекламной конструкции», - пояснила и.о. начальника управления градостроительства и архитектуры Ирина Кочеткова, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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