16 мая 2017, 19:54Общество В Пензе депутаты проголосовали за предложение лишить Георгия Тюрина мандата Георгия Тюрина предложили лишить депутатского мандата. За отстранение народного избранника от исполнения должностных обязанностей постоянная комиссия городской Думы по местному самоуправлению, контролю за деятельностью органов и должностных лиц выступила единогласно.

«Поступило аргументированное предложение главы города о прекращении полномочий заместителя председателя на штатной основе Тюрина Георгия Валерьевича, который по объективным причинам не может исполнять свои должностные обязанности», - сказал заместитель председателя Пензенской городской Думы шестого созыва на внештатной основе Иван Краснов.

Решение об отставке народного избранника будет принято на ближайшей сессии Гордумы.

Напомним, Георгий Тюрин обвиняется в покушении на получение должностным лицом взятки в особо крупном размере. По данным следствия, он предложил предпринимателю за 25 миллионов рублей обеспечить положительное решение вопроса в предоставлении коммерческой организации разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции капитального строения. В ноябре 2016 года подозреваемый получил от бизнесмена 1 миллион рублей. А вместо оставшейся суммы народный избранник предложил коммерсанту передать ему в собственность нежилое помещение в указанном здании.

В начале мая стало известно, что суд удовлетворил просьбу следствия о заключении зампреда Гордумы под стражу.

Общество

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