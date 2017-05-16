В Пензе депутаты проголосовали за предложение лишить Георгия Тюрина мандата

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16 мая 2017, 19:54Общество
Георгия Тюрина предложили лишить депутатского мандата. За отстранение народного избранника от исполнения должностных обязанностей постоянная комиссия городской Думы по местному самоуправлению, контролю за деятельностью органов и должностных лиц выступила единогласно.
«Поступило аргументированное предложение главы города о прекращении полномочий заместителя председателя на штатной основе Тюрина Георгия Валерьевича, который по объективным причинам не может исполнять свои должностные обязанности», - сказал заместитель председателя Пензенской городской Думы шестого созыва на внештатной основе Иван Краснов.
Решение об отставке народного избранника будет принято на ближайшей сессии Гордумы.
Напомним, Георгий Тюрин обвиняется в покушении на получение должностным лицом взятки в особо крупном размере. По данным следствия, он предложил предпринимателю за 25 миллионов рублей обеспечить положительное решение вопроса в предоставлении коммерческой организации разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции капитального строения. В ноябре 2016 года подозреваемый получил от бизнесмена 1 миллион рублей. А вместо оставшейся суммы народный избранник предложил коммерсанту передать ему в собственность нежилое помещение в указанном здании.
В начале мая стало известно, что суд удовлетворил просьбу следствия о заключении зампреда Гордумы под стражу.
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