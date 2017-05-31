31 мая 2017, 19:34Общество В Пензе депутаты обсудили проблему влияния интернета на детей В Законодательном Собрании Пензенской области обсудили проблемы информационной безопасности при использовании интернета. Речь шла, в первую очередь, о влиянии Всемирной паутины на подрастающее поколение, а также о пресечении и раскрытии преступлений, совершаемых в Сети.

Как исключить негативное влияние на детей и подростков интернет-сообществ, которые представляют опасность для жизни и здоровья, обсудили участники круглого стола в региональном Законодательном Собрании. Спикер регионального парламента Валерий Лидин призвал представителей министерств и ведомств перейти к реальной борьбе за информационную безопасность в Сети.



«Сегодня есть сильное информационное воздействие на подрастающее поколение, которое приводит к трагическим последствия, суицидам. Для нас уже такие факты есть. Мы все озабочены, чтобы не распространялось это зло», - сказал председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин.



Об информационной безопасности при использовании ресурсов Сети говорят и на федеральном уровне. Депутаты Государственной Думы планируют ужесточить меры при продаже сим-карт для сотовых телефонов. Не секрет, что купить симку с рук, не заключая официального договора, сейчас можно довольно легко.



«Этой схемой активно пользовались лица, которые пытались нарушить закон. Мы сегодня исключаем появление и продажи подобного рода договоров, также вводим дополнительную ответственность, как за подобного рода сделки, так и за сим-карты. Причем ответственность будет не только с точки зрения повышения штрафов», - пояснил председатель Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

По замыслу парламентариев, ужесточение правил должно, в первую очередь, коснуться трудовых мигрантов. Предполагается, что незаконная продажа сим-карт может грозить гостям из стран СНГ высылкой на родину.

Участники круглого стола сошлись во мнении, что необходимо искать новые пути обеспечения информационной безопасности и соответствующим образом адаптировать действующее законодательство, чтобы оно отвечало существующим реалиям.

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