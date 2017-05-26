26 мая 2017, 19:19Общество В Пензе депутаты единогласно проголосовали за отставку Тюрина В Пензе прошла 34 сессия городской Думы. Депутаты заслушали отчеты об исполнении бюджета и итогах отопительного сезона, а также проголосовали за отставку Георгия Тюрина. Данное решение принято единогласно. Напомним, бывший зампред Гордумы все еще находится под стражей, но остается депутатом.

Доходную часть бюджета Пензы пополнили около 11 миллиардами рублей. Налоговых доходов — более трех миллиардов. Большая часть этих денег поступила благодаря налогу на доходы физических лиц. Однако эта сумма - немного меньше запланированной. Более 16 миллионов рублей вернули горожанам в качестве вычетов, это примерно на 6% больше, чем в 2015 году. В целом, в бюджет города недопоступило 45 миллионов рублей в виде налога на доходы физических лиц.

«По сравнению с 2015 годом за 2016 уменьшились поступления по налогу на доходы физических лиц от таких крупных и основных налогоплательщиков, как ООО «Третий этаж» - 7,4 миллиона, ОАО «Ока Домостроитель» - 3,2 миллиона, «Пензенская кондитерская фабрика» - 2,5 миллиона, «Биосинтез» - 2,7 миллиона и другие», - сообщила начальник финансового управления г. Пензы Ольга Завьялкина.



Из городского бюджета управлению градостроительства выделят средства на строительство ливневой канализации в микрорайоне Шуист, в 2017 году - 15 миллионов, в 2018-ом - около 100. На ливневки и строительство водопровода в Заре — более 20 миллионов. На капитальный ремонт площади Ленина выделят 40 миллионов рублей. Управление ЖКХ получит 80 миллионов рублей на укладку тротуарной плитки.



«Могу несколько приоритетных направлений сказать. Мы будем продолжать ремонт улицы Кирова в плиточном исполнении пешеходной части. Улица Володарского, сейчас определяемся с конкретным ее отрезком. Улица Максима Горького - в плитке. Те есть, пойдем от центра», - рассказал заместитель главы администрации г. Пензы Юрий Ильин.



Депутаты также обсудили вопросы благоустройства. В городском управлении ЖКХ нашли способ сэкономить на бордюрном камне. Участки в хорошем состоянии исключаются из контрактов. Не сильно изношенные бордюры планируют использовать повторно.



«Районная администрация, культура, образование выходят на место, определяют бордюрный камень, который можно вторично использовать», - пояснил начальник управления ЖКХ г. Пензы Андрей Гришин.

Также депутаты проголосовали за прекращение полномочий заместителя председателя городской Думы Георгия Тюрина, поскольку он не может исполнять свои обязанности.



Напомним, депутат обвиняется в покушении на получение должностным лицом взятки в особо крупном размере. В начале мая суд удовлетворил просьбу следствия о заключении бывшего зампреда Гордумы под стражу.

Общество

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