14 апреля 2017, 19:50Общество В Пензе Денис Цуканов высоко оценил форум «InnoMed-2017» В форуме «InnoMed-2017», который в эти дни проходит в Пензе, принял участие заместитель директора департамента региональной промышленной политики Минпромторга России Денис Цуканов. Представитель федерального ведомства высоко оценил работу, проделанную правительством региона по организации и проведению форума.

Площадка собрала огромное количество ведущих российских производителей высокотехнологичных медицинских изделий. Денис Цуканов также подчеркнул, что без обсуждения актуальных проблем медицинской сферы невозможно в короткие сроки реализовать поставленные президентом России задачи в части увеличения количества отечественных разработок в биомедицинской сфере. Представитель федерального ведомства отметил, что правительство Пензенской области стало одним из первых участников государственной программы кластерной поддержки.

«Министерство готово оказывать всяческую поддержку и уже оказывает целому ряду предприятий, которые сегодня были представлены на форуме. Сейчас только что прошла наша дискуссия относительно тех площадок готовых, и индустриальных парков, технопарков, которые могли бы быть использованы на территории Российской Федерации создаются для локализации производства новых медицинских изделий и препараторов и Министерство готово оказывать правительству Пензенской области необходимую государственную поддержку по созданию таких площадок», - сказал Денис Цуканов.

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