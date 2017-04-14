В Пензе Денис Цуканов высоко оценил форум «InnoMed-2017»

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
14 апреля 2017, 19:50Общество
В форуме «InnoMed-2017», который в эти дни проходит в Пензе, принял участие заместитель директора департамента региональной промышленной политики Минпромторга России Денис Цуканов. Представитель федерального ведомства высоко оценил работу, проделанную правительством региона по организации и проведению форума.
Площадка собрала огромное количество ведущих российских производителей высокотехнологичных медицинских изделий. Денис Цуканов также подчеркнул, что без обсуждения актуальных проблем медицинской сферы невозможно в короткие сроки реализовать поставленные президентом России задачи в части увеличения количества отечественных разработок в биомедицинской сфере. Представитель федерального ведомства отметил, что правительство Пензенской области стало одним из первых участников государственной программы кластерной поддержки.
«Министерство готово оказывать всяческую поддержку и уже оказывает целому ряду предприятий, которые сегодня были представлены на форуме. Сейчас только что прошла наша дискуссия относительно тех площадок готовых, и индустриальных парков, технопарков, которые могли бы быть использованы на территории Российской Федерации создаются для локализации производства новых медицинских изделий и препараторов и Министерство готово оказывать правительству Пензенской области необходимую государственную поддержку по созданию таких площадок», - сказал Денис Цуканов.
14 апреля 2017, 19:50В Пензе Денис Цуканов высоко оценил форум «InnoMed-2017»
14 апреля 2017, 19:42В пензенских храмах усилят меры безопасности в пасхальную ночь
14 апреля 2017, 19:38В Пензенской области работает телефон доверия для наркозависимых и их близких
14 апреля 2017, 19:33В Кузнецке открылась выставка детских работ «Вечная природы красота»
14 апреля 2017, 19:24В Пензе некоторые жители аварийных домов не желают переезжать
14 апреля 2017, 19:04Около 1300 жителей Пензенской области отправятся весной в армию
14 апреля 2017, 18:02Пензенские предприятия-должники заработной платы отчитались в прокуратуре
14 апреля 2017, 17:31Пенсионер на «Форде» получил травмы в ДТП под Пензой