В Пензе деньги из резервного фонда президента пойдут на ремонт больницы

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
30 ноября 2017, 17:33Общество
В Пензе отремонтируют приемное отделение клинической больницы №4. На эти цели направили 6 млн 658 тыс рублей, которые выделили из резервного фонда президента России.
«Капитальный ремонт в «приемнике» первого этажа здания стационара не проводился более 30 лет. Оконные, дверные конструкции, сантехника, покрытие полов и стен требуют ремонта», - сказал главный врач больницы №4 Андрей Водопьянов.
По его словам, работы начнутся в скором времени: проектно-сметная документация уже подготовлена, объявлен электронный аукцион, который состоится 11 декабря, сообщает пресс-центр областного правительства.
На выделенные средства планируют заменить оконные конструкции, двери, сантехнику, произвести монтаж электрики, покрасить стены и потолки, покрыть полы керамической плиткой взамен старого линолеума. Срок окончания ремонта – март 2018 года, пишет ИА «Пенза-Пресс».
30 ноября 2017, 19:48В Пензе обсудили реконструкцию Бригадирского моста
30 ноября 2017, 19:43В Пензе появится больше ясельных групп
30 ноября 2017, 19:39В Пензенской области новые виды господдержки начнут действовать с 1 января
30 ноября 2017, 19:31Маленькие пензенцы могут принять участие в конкурсе «Письмо Деду Морозу»
30 ноября 2017, 19:25Пензенцев призывают поддержать акцию «Пристегнись, Россия»
30 ноября 2017, 19:19Пензенская пенсионерка стала жертвой мошенниц
30 ноября 2017, 19:13Пензенцы смогут услышать произведения Шуберта и Мендельсона
30 ноября 2017, 19:07Пензенцы смогли задать вопросы Валерию Лидину