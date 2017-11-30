30 ноября 2017, 17:33Общество В Пензе деньги из резервного фонда президента пойдут на ремонт больницы В Пензе отремонтируют приемное отделение клинической больницы №4. На эти цели направили 6 млн 658 тыс рублей, которые выделили из резервного фонда президента России.

«Капитальный ремонт в «приемнике» первого этажа здания стационара не проводился более 30 лет. Оконные, дверные конструкции, сантехника, покрытие полов и стен требуют ремонта», - сказал главный врач больницы №4 Андрей Водопьянов.

По его словам, работы начнутся в скором времени: проектно-сметная документация уже подготовлена, объявлен электронный аукцион, который состоится 11 декабря, сообщает пресс-центр областного правительства.

На выделенные средства планируют заменить оконные конструкции, двери, сантехнику, произвести монтаж электрики, покрасить стены и потолки, покрыть полы керамической плиткой взамен старого линолеума. Срок окончания ремонта – март 2018 года, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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Источник фотографии: http://pnzreg.ru/news/society/54276/

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