В Пензе демонтируют 100 рекламных конструкций

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
23 мая 2017, 16:02Общество
В Пензе ведется демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций. Как сообщает пресс-служба мэрии, планируют убрать около 100 штендеров, щитов, панелей-кранштейнов, которые портят архитектурный облик города.
23 мая работы проводились в микрорайонах Заря, Арбековская застава, на проспекте Строителей, у выезда к трассе М-5 «Урал», сообщает ИА «Пенза-Пресс».
В мэрии напомнили, что устанавливать рекламные конструкции без разрешения нельзя. Выносные информационные конструкции вообще не допускаются к установке на территории Пензы.
23 мая 2017, 17:59В Пензе детям вручат сертификаты «Умею плавать»
23 мая 2017, 17:51В Пензе обновилась экспозиция музея народного творчества
23 мая 2017, 17:40В Пензе встретили чемпионку Европы Елизавету Богацкову
23 мая 2017, 17:38Пензенцам после перерасчета вернули плату за коммунальные услуги
23 мая 2017, 17:33В Пензе лучшему плиточнику-отделочнику подарят автомобиль
23 мая 2017, 17:28Пензенские школьники участвуют в трехдневном туристическом слете
23 мая 2017, 17:25В Пензе стартовала международная конференция «Природное наследие России»
23 мая 2017, 17:19В Кузнецке прошел региональный этап президентских спортивных игр