23 мая 2017, 16:02Общество В Пензе демонтируют 100 рекламных конструкций В Пензе ведется демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций. Как сообщает пресс-служба мэрии, планируют убрать около 100 штендеров, щитов, панелей-кранштейнов, которые портят архитектурный облик города.

23 мая работы проводились в микрорайонах Заря, Арбековская застава, на проспекте Строителей, у выезда к трассе М-5 «Урал», сообщает ИА «Пенза-Пресс».

В мэрии напомнили, что устанавливать рекламные конструкции без разрешения нельзя. Выносные информационные конструкции вообще не допускаются к установке на территории Пензы.

Общество

просмотров 79

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/demontiruyut_100_nezakonnykh_reklamnykh_konstruktsiy/