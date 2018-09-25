В Пензе дело Вениамина Бочкарева вернули следователю

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25 сентября 2018, 16:07Криминал
Уголовное дело, фигурантом которого является бывший гендиректор АО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области» Вениамин Бочкарев, вернули в СУ СКР на дополнительное расследование.
Как сообщила ИА «Пенза-Пресс» старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, соответствующее постановление зампрокурора вынес 21 сентября.
«Дело возвращено в связи с неполнотой следствия и несоответствием выводов следователя фактическим обстоятельствам дела», - пояснила она.
На дополнительное расследование, по закону, отводится месяц. Однако этот срок может быть продлен в случае необходимости.
Всего в деле Вениамина Бочкарева – 62 тома. Напомним, его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения, в особо крупном размере. Сейчас мужчина находится под домашним арестом, срок которого истекает 22 октября.
Компания, которую возглавлял Вениамин Бочкарев, находится в стадии банкротства. Ранее Агентство занималось строительством, в частности, возведением ЖК «Чистые пруды». В проекте значился 71 дом на 10 тысяч человек, школа на 700 учеников, два детсада на 320 мест, десять магазинов, аптеки, автостоянки, спортивно-досуговый центр. Но почти все это осталось лишь на бумаге, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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