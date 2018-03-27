В Пензе дело об автомошенниках направлено в суд

Уголовное дело в отношении граждан, которые специально устраивали ДТП ради получения страховых выплат, закрыто и направлено в суд. Обвинение предъявлено десяти жителям Пензенской области.

«Организатором преступной группы был житель региона, который разработал схему получения денег по инсценированным ДТП. Для своих действий он подыскивал автомобили иностранного производства, так как их ремонт обходился дорого», - прокомментировала начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.

В качестве виновной стороны всегда выступали отечественные автомобили. Водителей, потенциальных участников дорожных происшествий мужчина находил среди друзей и знакомых. Инспекторы ДПС не подозревали, что все ДТП - инсценировка, и оформляли документы. В ходе обыска были изъяты десятки транспортных средств. Дело возбуждено по статье «Мошенничество», санкция - лишение свободы на срок до пяти лет.