В Пензе дело об автомошенниках направлено в суд

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
27 марта 2018, 19:52Криминал
Уголовное дело в отношении граждан, которые специально устраивали ДТП ради получения страховых выплат, закрыто и направлено в суд. Обвинение предъявлено десяти жителям Пензенской области.
«Организатором преступной группы был житель региона, который разработал схему получения денег по инсценированным ДТП. Для своих действий он подыскивал автомобили иностранного производства, так как их ремонт обходился дорого», - прокомментировала начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.
В качестве виновной стороны всегда выступали отечественные автомобили. Водителей, потенциальных участников дорожных происшествий мужчина находил среди друзей и знакомых. Инспекторы ДПС не подозревали, что все ДТП - инсценировка, и оформляли документы. В ходе обыска были изъяты десятки транспортных средств. Дело возбуждено по статье «Мошенничество», санкция - лишение свободы на срок до пяти лет.
27 марта 2018, 19:57В Пензе обсудили методы борьбы с контрафактным алкоголем
27 марта 2018, 19:52В Пензе дело об автомошенниках направлено в суд
27 марта 2018, 19:49В Пензе за разбой задержаны двое мужчин
27 марта 2018, 19:44В Пензенской области заболеваемость ОРВИ выше эпидпорога на 35%
27 марта 2018, 19:42Пензенцы возложили цветы в память о жертвах пожара в Кемерово
27 марта 2018, 19:37Пензенские католики отметили приближение Пасхи
27 марта 2018, 19:33В Пензе до мая проинспектируют все торгово-развлекательные центры
27 марта 2018, 19:29Пензенские школьники разобрались с переполохом в библиотеке Лермонтова