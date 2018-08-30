В Пензе дело «Инвест-Гаранта» передали в ведомство Фомина

Резонансное дело в отношении деятельности ООО «Инвест-Гарант» для дальнейшего расследования передали в следственное управление СК России по Пензенской области.

Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Отмечено, что это сделано с учетом повышенного общественного резонанса, большого числа потерпевших, причинения им значительного материального ущерба, межрегионального характера деятельности организации, а также в целях объективного расследования.

Ранее уголовное дело в отношении руководителей «Инвест-Гаранта» находилось в производстве в МВД России по Пензенской области.

Напомним, были возбуждены уголовные дела по факту мошенничества, а также организации преступного сообщества. Четырех организаторов и активных участников «Инвест-Гаранта» заключили под стражу. Организация предлагала гражданам вложить деньги под очень высокий процент, однако средства появлялись только за счет привлечения новых клиентов, образовалась «финансовая пирамида».

Как не стать жертвой «финансовой пирамиды», вы можете прочитать здесь.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».