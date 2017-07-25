В Пензе делегация из Беларуси представила разработки по охране границы

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25 июля 2017, 19:28Общество
В Пензу прибыла делегация из Республики Беларусь во главе с начальником управления государственного пограничного комитета. Гости планируют познакомиться с разработками пензенских предприятий в сфере охраны государственной границы.
«Полагаю, что в период визита мы обсудим текущие вопросы, на которые можем обратить внимание в дальнейшем. И, в целом, использовать потенциал предприятий Пензенской области для обеспечения безопасности общих границ», - сообщил начальник управления государственного пограничного комитета республики Беларусь Андрей Гирс.
В Пензе белорусская делегация пробудет три дня. Местные специалисты представят сотрудникам погранслужбы инженерно-технические разработки систем физической безопасности.
После заключения договора комплексы, предназначенные для охраны государственных границ, начнут поставлять Беларусь.
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