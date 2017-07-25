25 июля 2017, 19:28Общество В Пензе делегация из Беларуси представила разработки по охране границы В Пензу прибыла делегация из Республики Беларусь во главе с начальником управления государственного пограничного комитета. Гости планируют познакомиться с разработками пензенских предприятий в сфере охраны государственной границы.

«Полагаю, что в период визита мы обсудим текущие вопросы, на которые можем обратить внимание в дальнейшем. И, в целом, использовать потенциал предприятий Пензенской области для обеспечения безопасности общих границ», - сообщил начальник управления государственного пограничного комитета республики Беларусь Андрей Гирс.

В Пензе белорусская делегация пробудет три дня. Местные специалисты представят сотрудникам погранслужбы инженерно-технические разработки систем физической безопасности.

После заключения договора комплексы, предназначенные для охраны государственных границ, начнут поставлять Беларусь.

Общество

просмотров 88