В Пензе дан старт работе домостроительного комбината

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22 декабря 2016, 21:02Общество
В Пензе состоялась церемония открытия крупнейшего в регионе домостроительного комбината.
Губернатор Иван Белозерцев, председатель Законодательного Собрания Валерий Лидин и другие важные гости под аплодисменты дали старт работе крупнейшего в регионе домостроительного комбината.
За 25 лет в России было создано 625 заводов подобного типа, но тот, что открылся в Пензенской области – один из самых современных.
Помогал в его создании московский научно-производственный центр «Стройтех», специалисты которого доставили из столицы уникальное оборудование. Отечественная техника импортной нисколько не уступает.
«За 15 минут можно перейти от одного изделия к другому – это большое преимущество. И это сердце домостроительного комбината, таких цехов сегодня в Европе не много. Так что, я поздравляю город Пенза, мною горячо любимый, с этим успехом», - сказал вице-президент ассоциации строителей России (г. Москва) Владимир Уткин.
Выпускать здесь станут сваи, балки, колонны, трехслойные и пустотные панели и лестничные марши. Уже в марте намерены запустить вторую очередь производства, что позволить увеличить скорость строительства и снизить в Пензе стоимость жилья, сделав его для населения более доступным и комфортным.
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