В Пензе дали срок племяннику экс-губернатора Бочкарева

Бывшему генеральному директору ОАО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области» Вениамину Бочкареву вынесли приговор за злоупотребление должностными полномочиями, одно из которых повлекло тяжкие последствия.

Вениамин Бочкарев, племянник бывшего губернатора Пензенской области Василия Бочкарева, в должности генерального директора агентства с февраля 2012-го по июль 2014 года допустил нарушения, которые повлекли тяжкие последствия. А именно, трое граждан лишились права на жилое помещение и утратили свое единственное жилье, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Установлено, что при реализации агентством программ «Дом для молодой семьи в Пензенской области», «Дом для специалистов в сельской местности», «Социальная поддержка отдельных категорий граждан Пензенской области в жилищной сфере» Вениамин Бочкарев использовал часть бюджетных инвестиций - более 56 млн рублей - не по целевому назначению.

В результате суд приговорил мужчину к двум с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима и лишил права на год занимать определенные должности. Также он обязан выплатить штраф – 60 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, Вениамин Бочкарев был избран на должность гендиректора «Агентства ипотечного кредитования Пензенской области» 3 декабря 2013 года внеочередным общим собранием акционеров. В декабре 2015 года он покинул ее. О задержании Вениамина Бочкарева стало известно осенью 2017-го, пишет ИА «Пенза-Пресс».