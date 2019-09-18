В Пензе дали срок бывшему адвокату-аферисту

В Ленинском районном суде Пензы вынесли приговор бывшему адвокату, который совершил мошенничество в особо крупном размере.

Установлено, что предприниматель, руководившая несколькими фирмами, познакомилась с адвокатом, чтобы решить некоторые деловые вопросы. Мужчина ввел ее в заблуждение, сказав, что может положительно повлиять на результаты проверок, которые постоянно проводят различные ведомства.

Бизнесвумен согласилась каждый месяц передавать через адвоката деньги якобы для сотрудников этих ведомств. В течение нескольких месяцев она отдала правозащитнику 1 миллион 200 тысяч рублей, мужчина потратил их на личные цели, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

В результате пензенцу назначили четыре года лишения свободы в колонии общего режима. Приговор не вступил в силу и еще может быть обжалован, пишет ИА «Пенза-Пресс».