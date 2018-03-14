В Пензе дачные автобусы начнут курсировать с 21 апреля

Первые автобусы к приусадебным участкам пензенцев отправятся 21 апреля. Дату начала дачного сезона на сессии городской Думы озвучила начальник управления транспорта и связи Пензы Юлия Еремина. Дачников заверили, что график движения автобусов и стоимость проезда останутся прежними. Однако у депутатов возникли вопросы по организации движения на внутригородских маршрутах.

Подготовка к летнему сезону начинается с обсуждения вопросов дачных перевозок. Одной из главных проблем остается постепенное уменьшение пассажиропотока, в 2017-м - на 7%.

В 2018 году автобусы будут ходить по прежним маршрутам, в таком же количестве, с неизменной стоимостью и системой оплаты, правда, стартует дачный сезон чуть раньше.

«Автобусы будут курсировать с 21 апреля по тем же дням, уже подписано соответствующее постановление главой администрации. Дата окончания перевозок - всегда разная, в зависимости от погодных условий», - рассказала начальник управления транспорта и связи Пензы Юлия Еремина.

Насущная проблема общественного транспорта в самом городе - гонки водителей-конкурентов. В погоне за пассажирами на маршруте они, кажется, забывают об их безопасности. Чиновники признают, эта практика уже переросла формат маршрутных такси и теперь встречается среди пассажирских автобусов.

Главной проблемой городского общественного транспорта по-прежнему остается нехватка муниципальных перевозчиков. Пока областной и городской бюджеты вынуждены субсидировать частные компании. Ситуация с МУПом «Пассажирские перевозки Пензы», уже давно оставшимся в прошлом, продолжает развиваться.

«В настоящее время все оценено, на собрании кредиторов был озвучен порядок реализации этого имущества, как социально значимого объекта, в этом случае он не разбивается, а идет на продажу одним лотом», - сказала Юлия Еремина.

На эти условия не согласился лишь один кредитор. Сейчас идет судебная тяжба. Затем, как предполагают в управлении транспорта, весь комплекс все же будет продан как один лот. Администрация Пензы будет обязана заключить соглашение с покупателем, но это произойдет не раньше конца года.