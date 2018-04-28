В Пензе цветочные композиции к ЧМ появятся после 15 мая

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02 мая 2018, 13:53Общество
К Чемпионату мира по футболу готовятся пензенские цветоводы. Специалисты МУП "Зеленое хозяйство г. Пензы" украсят город символикой ФИФА, как говорится, в своем стиле. Самому грандиозному спортивному событию в мире флористы посвятят несколько цветочных композици
В теплице поливают и завершают высаживать цветы "особого назначения" - их готовят для уникального спецпроекта. Растения составят тематическую композицию к Чемпионату мира по футболу-2018. Первая появится на перекрестке проспекта Строителей и улицы Тернопольской. В центре цветочного рисунка будет изображен большой футбольный мяч. А его будут окружать дорожки из белых, синих и красных цветов, как российский триколор. Общая площадь композиции составит почти 300 квадратных метров.
Цветочный флаг будет состоять из белых и красных петуний и синего агератума. В композиции будут также цинерарии и бархотки. В левом нижнем углу от футбольного мяча цветами изобразят цифры «2018». Кстати, сам мяч специалисты планируют сделать объемным.
Второй флористический рисунок жители и гости Пензы увидят на улице 8 Марта, недалеко от "Глобуса".
«Мы решили оптимизм нашим болельщикам придать - написать «Россия, вперед! И это будет написано из бархотки, а сам мяч будет высажен из цинерарии и коулюса. Все это будет под стрижку, то есть будут стричься цветы в течение сезона», - рассказала Ирина Пушкарева, главный архитектор МУП "Зеленое хозяйство г. Пензы».
К оформлению тематических композиций цветоводы приступят после 15 мая, когда минует угроза заморозков. К 1 июня футбольно-цветочная символика должна быть полностью готова.
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