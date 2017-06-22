В Пензе прошла панихида по погибшим в Великой Отечественной

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22 июня 2017, 19:33Общество
Пензенцы возложили цветы к могилам воинов Великой Отечественной на Мироносицком кладбище. В часовне Михаила Архангела прошла панихида по погибшим.
На Мироносицком кладбище Пензы - школьники и родственники солдат Великой Отечественной. Почтить память погибших героев пришли десятки горожан. Они возложили цветы к могилам павших воинов.
«Дедушка похоронен в Чемодановке. Служил в 165-й дивизии на Ладоге. Был ранен. После войны еще пожил, похоронили в 1989 году. Когда мы просили его рассказать про войну, он просто плакал», - рассказала жительница Пензы Татьяна Хрунтяева.
В храме-часовне Михаила Архангела панихиду по погибшим воинам отслужил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.
День памяти и скорби - особая дата в истории России. Для тех, кто был очевидцем страшных событий Великой Отечественной, 22 июня - день, навсегда изменивший жизнь.
«Это не забывается. Я много товарищей потерял. Из состава нашей инженерно-саперной бригады многие погибли», - сказал ветеран Великой Отечественной войны Владимир Керханаджев.
Память участников Великой Отечественной войны почтили минутой молчания и воинским салютом. Участники акции возложили цветы к монументу Воинской и трудовой славы пензенцев.
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