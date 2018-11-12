В Пензе члены «Единой России» обсудили важные проблемы

Работали четыре тематические площадки, посвященные вопросам эффективности работы партии, ее коммуникации с населением и др.

В обсуждении приняли участие секретари и активисты местных отделений, общественники и волонтеры, представители власти, депутаты, молодогвардейцы.

Итоги работы площадок подвел депутат фракции «Единая Россия» Законодательного Собрания Пензенской области, член президиума регионального политсовета Сергей Егоров. Он отметил, что «обсуждение прошло в очень активном режиме».

«Три вопроса, которые я бы выделил как приоритетные, по мнению участников всех площадок, это активное привлечение молодежи к партийной деятельности, необходимость выработки критериев оценки работы депутатов всех уровней, развитие системы партийной учебы. Эти и другие предложения войдут в пакет предложений, который сформирует наше региональное отделение партии для ЦИК партии. И мы надеемся, что наши предложения найдут свое отражение в решениях партийного съезда, который пройдет в Москве 7-8 декабря 2018 года», - подчеркнул он.