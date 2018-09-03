В Пензе читали «Телесемь» первыми увидели обновленную «Гранту»

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03 сентября 2018, 19:31Общество
Пензенцы воспользовались уникальной возможностью - увидеть первыми обновленную «Лада Гранта». Презентация автомобиля нового поколения состоялась в парке имени Белинского. Партнером праздника стал журнал для всей семьи «Телесемь» (12+).
Не только рассмотреть все детали, но и примериться к новому автомобилю мог любой желающий. В День знаний пензенцев познакомили с новыми моделями «Лада Гранта». На протяжении пяти лет отечественная марка входит в тройку наиболее популярных и признана поистине всенародной. Партнером презентации стал еженедельник «Телесемь» в рамках проекта «В центре внимания» (0+). Для гостей провели викторины, розыгрыши и семейные квесты.
«Очень крутой праздник, есть детская площадка, взрослым тоже интересно, много полезной информации, даже для меня, хотя особо не интересуюсь машинами», - рассказала жительница Пензы Юлия Шлепнева.
Новое поколение «Гранта» выпускается в четырех типах кузова. Компания «АвтоАвангард» стала единственным дилером, которому «АвтоВАЗ» доверил открыть продажи обновленного автомобиля в Пензенском регионе в день старта продаж в России.
Подробности о проекте «В центре внимания» и ярком празднике в стиле «Лада» читайте на страницах свежего номера журнала «Телесемь».
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