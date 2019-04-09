В Пензе число пожаров выросло на 43%

В Пензе с начала года произошло 103 пожара, в которых погибло два человека. Об этом 9 апреля на оперативном совещании в мэрии сообщил начальник управления ГО и ЧС Алексей Михайлов.

По его словам, в этом году произошло увеличение пожаров на 43%. С января по апрель 2018 года было 53 возгорания, которые унесли жизни четырех человек.

«Увеличение пожаров произошло в связи с тем, что МЧС России с 1 января 2019 изменило ведение статистики пожаров и погибших в них. Теперь в нее включаются все возгорания, а погибшими признаются люди, смерть которых наступила непосредственно на месте пожара и в течение 30 суток после него», - пояснил Алексей Михайлов.

Он отметил, что в городе регулярно проводятся мероприятия по предотвращению возгораний. Так, с начала года проведено более 70 рейдов, жителям раздали 4000 памяток. Особое внимание уделяется неблагополучным семьям.

Глава горадминистрации поинтересовался, когда можно будет начать работу по созданию минерализированных полос [искусственных противопожарных барьеров].

По словам Алексея Михайлова, к их созданию приступят, как только позволит погода и техника сможет проехать на участки, пишет ИА «Пенза-Пресс».