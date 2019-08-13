В Пензе число краж с банковских карт увеличилось почти на 400%

В областном центре за первые шесть месяцев 2019 года зарегистрировано 3102 преступления, что на 5% больше, чем за аналогичный период 2018-го. Об этом доложил заместитель начальника городского управления МВД России Андрей Гаврюшин в ходе комиссии по общественной безопасности в пензенской Гордуме.

Особенно возросло количество правонарушений небольшой тяжести - на 8%, а также тяжких и особо тяжких - на 14%. Также почти на 400% увеличилось количество краж с банковских карт: в 2018 году за шесть месяцев их произошло 39, в этом - 187. Причем не раскрытыми остаются 158 таких преступлений. Андрей Гаврюшин отметил, что потерпевшие сильно помолодели. Раньше на уловки мошенников, в основном, попадались люди пожилого возраста. Факты краж с банковских карт регистрируются практически ежедневно.

«На фоне роста общего числа зарегистрированных преступлений, принятыми мерами удалось повысить общую раскрываемость преступлений на 5,3%. Раскрыты все совершенные на территории областного центра убийства, таковых восемь, умышленные причинения тяжкого вреда здоровью - 39, в том числе со смертельным исходом - пять преступлений. Раскрыты все изнасилования, разбои и вымогательства», - рассказал Андрей Гаврюшин.