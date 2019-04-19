В Пензе чиновники проверили ход работ по уборке железных дорог от мусора

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19 апреля 2019, 19:36Общество
В Пензе продолжается месячник по благоустройству (0+). Основные работы в преддверии субботника (0+) уже завершены: с большинства территорий вывезен мусор, началась покраска ограждений и побелка деревьев. Уборку проводят и вдоль железной дороги в пределах городской черты. Ход работ оценили представители городской администрации и специалисты пензенского филиала Куйбышевской железной дороги.
Из окна мини-поезда, которого называют инспектором железной дороги, открывается хороший вид не только для машинистов, но и для специалистов, которые ехали не любоваться пейзажами, а отыскивать «больные места». А таковых даже в пределах Пензы достаточно.
По пути следования, всего в нескольких метрах от станции «Пенза-1», - участки, требующие особого внимания: несанкционированные пешеходные переходы через линию, которые находятся вне специальных зон, поваленные деревья и сухостой. Много вопросов вызывают многочисленные самострои и гаражные кооперативы.
Больше всего замусоренных участков - вблизи лесов и посадок. Жители частного сектора приходят туда скинуть лишнее - старую мебель, ненужные стройматериалы. А ведь в сухую погоду скопления бытовых отходов могут стать причиной пожара.
«Некоторые могут не задумываясь выйти из гаража или своего дачного домика и перекинуть мусор через забор или ближе к железной дороге. Мы будем устранять такие последствия силами специалистов и сотрудников РЖД и тех людей, которых привлечем к уборке полосы, которая выходит за линию отвода», - сказал заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин.
Рейд показал, что чистоту у железной дороги поддерживают лишь вблизи станций. На протяжении всего пути, даже в городской черте, главная деталь пейзажей из окна - это мусор. На исправление ситуации у ответственных лиц есть несколько недель. После этого участки вновь проинспектируют.
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