В Пензе чиновники обсудят переименование Советской площади

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23 июня 2017, 15:07Общество
В Пензе рабочая группа обсудит вопрос переименования Советской площади в Соборную. Об этом говорится в официальном ответе вице-мэра Юрия Ильина на обращение горожанина, размещенное в «Жалобной книге».
«Когда переименуют Советскую площадь в Соборную? Главная святыня региона, Спасский кафедральный собор, почти достроен, хотелось бы, чтобы историческая справедливость восторжествовала и площадь обрела свое прежнее название», - написал пензенец.
По словам Юрия Ильина, полномочия по переименованию улиц и площадей – в компетенции Пензенской Гордумы. Имеется специальная рабочая группа, в состав которой входят депутаты, представители мэрии, городского управления градостроительства и архитектуры, областного минкультуры и управления культуры Пензы, краеведы.
Вопрос о переименовании Советской площади в Соборную рассмотрят на очередном заседании рабочей группы.
Стоит отметить, что обращение пензенца в «Жалобной книге» поддержали далеко не все. По мнению горожан, пора прекратить устанавливать историческую справедливость и переименовывать улицы и различные объекты, также отмечалось, что мы все-таки живем в светском государстве.
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