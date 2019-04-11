В Пензе чиновники и сотрудники УК выйдут на уборку с горожанами

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11 апреля 2019, 13:36Общество
11 апреля мэр Пензы Виктор Кувайцев поручил главам районных администраций организовать акции по уборке (0+) на участках, которые еще не привели в порядок после зимы.
По словам Виктора Кувайцева, многие пензенцы выступают с инициативой по очистке мест общего пользования, и им нужно помочь с организацией.
«Каждая районная администрация должна определить какую-то общественную территорию, на котору. пригласить активных жителей, обеспечить их инвентарем и вместе собрать скопившийся за зиму мусор. Это пример конструктивной совместной работы», - призвал мэр.
Также он отметил, что муниципальные служащие не останутся в стороне и снова выйдут на уборку в ближайшую пятницу. Аналогичные санитарные акции вместе с жителями проведут «управляйки» и ТСЖ.
«Их фронт работ – дворы, в субботу у большинства жителей будет выходной, многие обслуживающие организации уже оповещают о планах по проведению субботника, развешивают объявления», – сообщил Виктор Кувайцев.
Напомним, месячник по благоустройству (0+) в Пензе стартовал 20 марта, он продлится до 30 апреля., пишет ИА «Пенза-Пресс».
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