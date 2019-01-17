В Пензе чиновники будут общаться с горожанами в соцсетях

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17 января 2019, 15:06Бизнесновости
Мэр Пензы Виктор Кувайцев в Facebook сообщил о том, что поручил подчиненным активнее общаться с горожанами в соцсетях.
«Подключаем к общению в соцсетях представителей городских управлений и ведомств, чтобы они оперативно получали информацию о состоянии дел в Пензе и отвечали на ваши вопросы. Для этого не надо "сидеть в интернете" целый день. Считаю, что можно найти несколько минут, чтобы отправить сообщение, например, в обеденное время или вечером. Друзья, прошу с уважением относиться к тем руководителям, которые ведут эту работу в соцсетях, высказываться корректно», - написал он в личном аккаунте.
Это сообщение поддержали пользователи. Они отметили, что порой очень важно напрямую обратиться к руководителю ведомства и оперативно получить ответ. Однако были и те, кто посчитали, что некоторые чиновники создадут личные аккаунты «для галочки», пишет ИА «Пенза-Пресс».
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