В Пензе чиновника оштрафовали за обманутых дольщиков

Сотрудника управления Госжилстройтехинспекции по Пензенской области привлекли к ответственности за нарушение порядка включения жителей в реестр пострадавших дольщиков.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в августе в Госжилстройтехинспекцию поступили заявления от трех человек, они хотели войти в реестр. Квартиры они покупали по договорам уступки требования, поэтому не смогли предоставить первоначальные договоры участия в долевом строительстве, сторонами которых не являлись.Людям отказали во включении в реестр.

«Вместе с тем закон запрещает органам, предоставляющим государственные услуги, требовать предоставления документов, которые находятся в их распоряжении и в распоряжении иных органов. Недостающие договоры участия в долевом строительстве могли быть получены Госжилстройтехинспекцией в порядке межведомственного информационного взаимодействия с органами Ростреестра», - отметили в пресс-службе прокуратуры.

По итогам проверки на начальника отдела завели дело об административном правонарушении, его оштрафовали на 3 000 рублей. Людей в реестр включили, пишет ИА «Пенза-Пресс».