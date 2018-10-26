В Пензе чествовали участников «Российского движения школьников»

Занятия с лучшими педагогами, встречи и мастер-классы с первыми лицами государства, а главное - развитие собственных идей и проектов. Все это могут получить самые активные участники «Российского движения школьников» [РДШ]. Представителям пензенских учебных заведений, присоединившихся к детско-юношеской организации, в торжественной обстановки вручили сертификаты.

Программа позволяет школьникам продвинуть собственные идеи далеко за пределы региона и принять участие во встречах с первыми лицами страны.

«В 2017 году была на всероссийском форуме «Я - юнармия» (6+), который проходил в Москве. Мне очень понравилось. Приезжал министр обороны России Сергей Шойгу, он беседовал с нами», - рассказала ученица школы №1 Мокшана Екатерина Курашенко.

Программа «Российское движение школьников» родилась три года назад. Приоритетными в ее деятельности стали военно-патриотическое, информационно-медийное, экологическое и добровольческое направления, а также популяризация здорового образа жизни и спорта. Возможность принять участие в мероприятиях такого масштаба, получить ценный опыт работы и общения мотивирует многих. Поэтому количество участников растет семимильными шагами.

«Для нас главная задача - это успеть за этим ростом. Важно, чтобы школа, вступившая в РДШ, не остались на пороге движения. Важно, чтобы они активно владели информацией, участвовали в региональных и федеральных проектах», - отметил председатель регионального отделения «Российского движения школьников» Олег Куроедов.

Среди ближайших крупных мероприятий - зимний фестиваль (6+), на котором будет представлены победители по самым разным направлениям. Для них будет организован концерт, работа с опытными педагогами со всей страны, а также встречи с первыми лицами.