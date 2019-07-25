В Пензе чествовали сотрудников Следственного комитета

4500 рассмотренных сообщений о преступлениях, около 700 расследованных уголовных дел. Первое полугодие у сотрудников регионального Следственного комитета выдалось насыщенным.

«К уголовной ответственности привлечены лица, совершившие ряд умышленных убийств, вызвавших общественный резонанс, пресечена преступная деятельность педофилов, растлевавших детей, буквально на днях возобновлено расследование уголовного дела по обвинению жителя Саратовской области, совершившего в составе ОПГ серию разбойных нападений и убийство таксиста, которое оставалось нераскрытым на протяжении 19 лет», - рассказал руководитель следственного управления Следственного комитета России по Пензенской области Дмитрий Матушкин.

Благодаря действиям следственных органов полностью возмещен ущерб по оконченным уголовным делам о налоговых преступлениях в размере семи с половиной миллионов рублей. Расследование некоторых громких дел об уклонении от уплаты налогов продолжается, как и ряда преступлений коррупционной направленности.

«В 2019 году на 64% увеличилось количество расследованных коррупционных преступлений. На основании материалов, представленных федеральной службой безопасности, расследуется уголовное дело в отношении бывшего начальника управления государственной службы и кадров правительства Пензенской области по факту хищения более 33 миллионов рублей, предназначенных для реализации целевых программ», - рассказал Дмитрий Матушкин.

Улучшить раскрываемость получается благодаря взаимодействию всех следственных органов, федеральных структур и законодательной власти. Председатель регионального ЗакСобра Валерий Лидин выразил сотрудникам ведомства благодарность за их нелегкий труд.

«Я, прежде всего, хочу от имени губернатора Пензенской области, от моих коллег, депутатов Законодательного Собрания, поздравить вас всех с профессиональным праздником, пожелать вам успехов в работе, продвижения по службе и побольше очередных и внеочередных званий», - сказал он.

На торжественном собрании знаками отличия, благодарностями председателя Следственного комитета России, губернатора Пензенской области и Законодательного Собрания региона отметили лучших сотрудников ведомства. Кроме того, некоторым сотрудникам присвоили очередные звания.