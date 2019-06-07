В Пензе чествовали социальных работников

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07 июня 2019, 19:33Общество
В пензенской областной филармонии состоялось торжество, посвященное Дню социального работника и Дню образования региональной службы занятости населения.
Свой профессиональный праздник социальные работники отмечают с 8 июня 2000 года. Социальная помощь сегодня - это поддержка более 420 тысяч жителей региона ежегодно. Что касается службы занятости населения области, то свой профессиональный праздник ее сотрудники отметили 6 июня. Каждый год по вопросам трудоустройства и переобучения в службу занятости обращаются более 90 тысяч человек.
«Дорогие друзья, пусть ваши успехи вдохновят вас на дальнейшие достижения. Благодарю за профессионализм, чуткость и доброту. Особые слова поздравления хочу адресовать ветеранам. Вы создавали эту систему, благодаря которой тысячи людей получают поддержку государства и чувствуют его заботу», - сказал министра труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан.
Лучшим социальным работникам и сотрудникам службы занятости населения были вручены почетные грамоты и благодарности губернатора области, Законодательного Собрания, министерства труда, социальной защиты и демографии региона. Для виновников торжества подготовили концертную программу, главным номером которой стала игра на органе.
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