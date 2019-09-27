В Пензе чествовали работников машиностроительной отрасли

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27 сентября 2019, 19:41Общество
Торжественные мероприятия в честь Дня машиностроителя в Пензе стартовали уже 27 сентября. В областной филармонии собрались лучшие работники этой сферы, а также ветераны отрасли.
Их поздравил губернатор Иван Белозерцев. Глава региона высоко оценил потенциал пензенской индустрии и отметил, что Пензенская область по темпам роста промышленного производства входит в пятерку лидеров в Приволжском федеральном округе.
«В рамках национального проекта выделяются большие финансовые средства на регионы, на промышленные предприятия, решается вопрос о повышении квалификации, подготовки кадров, проводятся обучающие семинары по бережливому производству и наши предприятия в этом активно участвуют», - сказал глава региона.
Лучшим работникам отрасли вручили почетные грамоты губернатора и Законодательного Собрания Пензенской области. Затем официальная часть сменилась концертом. На сцене филармонии выступили творческие коллективы машиностроительных предприятий.
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