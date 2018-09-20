В Пензе чествовали работников лесной отрасли

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20 сентября 2018, 19:42Общество
В областной филармонии чествовали работников лесной отрасли. С профессиональным праздником собравшихся поздравили представители исполнительной и законодательной власти Пензенской области.
«Сегодня мы даем дань уважения труженикам леса за ваш труд, самоотверженность и любовь к профессии. В лесоперерабатывающей отрасли он не простой и требует высокого профессионального уровня», - сказал председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин.
Лучших представителей отрасли отметили грамотами и благодарностями. В честь праздника для работников леса в филармонии организовали концерт.
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