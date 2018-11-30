В Пензе чествовали лучших сотрудников торгово-промышленной палаты

Торгово-промышленная палата Пензенской области отметила свое 25-летие. Сейчас это одно из авторитетных региональных сообществ предпринимателей. Структура объединяет около 400 организаций от малого бизнеса до промышленных гигантов.

Губернатор Пензенской области в ходе торжественной церемонии особо подчеркнул, что структура эффективно трудится на благо экономики региона.

«Пензенские предприятия получают дополнительный импульс. Конечно, многое зависит от руководителя и других факторов, но, когда рядом находится хороший товарищ и партнер, сопровождающий предприятие в развитии, это много стоит», - отметил губернатор.

Членами торгово-промышленной палаты числятся около 400 предприятий различных форм собственности. Им оказывают всестороннюю поддержку. Начинающему предпринимателю помогут составить бизнес-план, а окрепшей организации - освоиться на международных рынках.

«Сегодня торгово-промышленная палата - это значимый, весомый орган, и это подтверждается ее усилиями, которые направлены на решение вопросов экономики региона, поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории области, а также грамотное выстраивание отношений с партнерами из ближнего и дальнего зарубежья», - сказал председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин.

В ходе торжественной церемонии почетными грамотами отметили отличившихся сотрудников. А глава региона был удостоен почетного знака торгово-промышленной палаты страны за вклад в развитие предпринимательства.