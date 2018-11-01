В Пензе чествовали лучших дворовых тренеров летнего спортивного сезона

В Пензе определены лучшие дворовые тренеры по итогам прошедшего летнего спортивного сезона. Церемония награждения отличившихся состоялась в зале детско-юношеской спортивной школы № 1.

Этот летний спортивный сезон в рамках проекта партии «Единая Россия» «Детский спорт» стал одним из самых массовых. Участие в различных состязаниях приняли порядка 12 тысяч подростков. На площадках по всей области с ними занимались дворовые тренеры.

«В 2018 году мы отремонтировали спортивные залы в 14 муниципалитетах. Сегодня в районных центрах открыто много площадок. Многие дети увлекаются физической культурой, но без тренеров эти залы не дадут того эффекта, что мы ждем», - рассказал заместитель секретаря пензенского регионального отделения партии «Единая Россия» по проектной работе Александр Еремкин.

Проект по инициативе партии в стране реализуют с 2009 года. И традиционно на торжественном закрытии летнего сезона отметили отличившихся наставников. Татьяна Шкатова подряд принимает участие в оздоровительной кампании шестой год.

«Дети получают от этого заряд энергии, позитива и готовы к предстоящим нагрузкам», - сказала она.

Помимо грамот и благодарностей тренерам также вручили спортивную экипировку.