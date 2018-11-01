В Пензе чествовали лучших дворовых тренеров летнего спортивного сезона

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
01 ноября 2018, 19:47Общество
В Пензе определены лучшие дворовые тренеры по итогам прошедшего летнего спортивного сезона. Церемония награждения отличившихся состоялась в зале детско-юношеской спортивной школы № 1.
Этот летний спортивный сезон в рамках проекта партии «Единая Россия» «Детский спорт» стал одним из самых массовых. Участие в различных состязаниях приняли порядка 12 тысяч подростков. На площадках по всей области с ними занимались дворовые тренеры.
«В 2018 году мы отремонтировали спортивные залы в 14 муниципалитетах. Сегодня в районных центрах открыто много площадок. Многие дети увлекаются физической культурой, но без тренеров эти залы не дадут того эффекта, что мы ждем», - рассказал заместитель секретаря пензенского регионального отделения партии «Единая Россия» по проектной работе Александр Еремкин.
Проект по инициативе партии в стране реализуют с 2009 года. И традиционно на торжественном закрытии летнего сезона отметили отличившихся наставников. Татьяна Шкатова подряд принимает участие в оздоровительной кампании шестой год.
«Дети получают от этого заряд энергии, позитива и готовы к предстоящим нагрузкам», - сказала она.
Помимо грамот и благодарностей тренерам также вручили спортивную экипировку.
01 ноября 2018, 19:49На четырех пензенских площадках прозвучит музыка Моцарта
01 ноября 2018, 19:47В Пензе чествовали лучших дворовых тренеров летнего спортивного сезона
01 ноября 2018, 19:44Артисты «Злато-Серебро» порадуют пензенцев юбилейной программой
01 ноября 2018, 19:42В Пензу вернутся звезды Jazz May
01 ноября 2018, 19:33В Пензе неочищенные стоки могут «убить» городскую канализацию
01 ноября 2018, 19:29Педагоги и студенты МГУ проводят спецкурсы для пензенских лицеистов
01 ноября 2018, 19:26В Пензе обсудили, как улучшить деловой климат в регионе
01 ноября 2018, 19:21Пензенские авиамоделисты сразились за звание лучшего