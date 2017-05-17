17 мая 2017, 19:28Общество В Пензе чествовали футболисток «Лагуны-Уор» С 1 июня футболистки пензенской «Лагуны-УОР» уйдут в отпуск. По итогам сезона, основной и молодежный составы команды стали серебряными призерами своих чемпионатов. С этим достижением игроков и руководство клуба поздравил Иван Белозерцев. Встреча состоялась в Губернаторском доме.

Вечерние платья, прически, макияж, каблуки - не единого намека на спортивный стиль. В таком образе футболистки пензенской «Лагуны-УОР» предстают не часто, но на этот раз повод особый - встреча с губернатором.



«Каждый день тренировки, мало времени чтобы куда-то сходить. Конечно, бывают такие дни, когда мы можем ходить красивыми. Поход к губернатору для нас - как праздник», - сказала игрок МФК «Лагуна-УОР» Оксана Антонова.

Повод встречи - объявить игрокам и тренерскому штабу «Лагуны» благодарность за успешно проведенный сезон, который получился у клуба серебряным. Основной состав занял второе место в чемпионате страны по мини-футболу среди женских команд Высшей лиги; молодежный - в национальном первенстве среди команд девочек. Лучших футболисток, по итогам года, Иван Белозерцев наградил благодарственными письмами.

«Команда, по сравнению с прошлым сезоном, поднялась на ступеньку выше, есть тенденция развития. Радует то, что много молодежи. Мы им доверяем, смотрим на них и хочется, чтобы результат на следующий год был еще лучше», - отметил президент МФК «Лагуна-УОР» Виталий Антонов.



«Хочу вас поблагодарить, сказать вам большое спасибо, потому что любая победа - это всегда позиционирование региона. Задача - не только через вашу хорошую игру позиционировать Пензенскую область, а чтобы как можно больше мальчишек и девчонок стали заниматься спортом. Готов поддерживать, как бы нам сложно не было», - сказал Иван Белозерцев.

Футболистки «Лагуны» не упустили шанс напрямую обратиться к губернатору и посетовали на недостаточную вместимость трибун в ФОКе «Спутник». В минувшем сезоне, особенно в серии плей-офф, они едва смогли вместить всех болельщиков. Этот вопрос Иван Белозерцев поручил взять на контроль вице-губернатору Валерию Савину. Не исключено, что в новом сезоне пензенская «Лагуна» будет проводить домашние матчи на другой арене, более вместительной.

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