14 апреля 2017, 14:33Общество В Пензе через суд заставили привести в порядок пищеблок в детсаду В Пензе в детском саду №123 на ул. Суворова, 137 требовалось привести в порядок пищеблок.

Как сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, в помещении необходимо привести в порядок отделку потолка и стены, согласно санитарным требованиям.

Cуд Железнодорожного района исковые требования удовлетворил, пишет ИА «Пенза-Пресс».

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