01 декабря 2017, 17:59Общество В Пензе чердак одного из домов был загажен фекалиями Сотрудники управления Роспотребнадзора по Пензенской области выявили нарушения санитарных норм при осмотре чердака дома на ул. Военный городок.

Проверка показала, что чердачное помещение дома №203 находится в антисанитарном состоянии, а именно в нем скопились сухие фекалии птиц и мусор, пишет ИА «Пенза-Пресс».

За содержание дома отвечает управляющая компания «Звезда», однако она не обеспечила соблюдение требований по содержанию чердачного помещения жилого здания, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Согласно постановлению Первомайского районного суда Пензы, организацию признали виновной в административном правонарушении, ее обязали выплатить штраф – 10000 рублей.

Общество

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