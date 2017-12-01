В Пензе чердак одного из домов был загажен фекалиями

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
01 декабря 2017, 17:59Общество
Сотрудники управления Роспотребнадзора по Пензенской области выявили нарушения санитарных норм при осмотре чердака дома на ул. Военный городок.
Проверка показала, что чердачное помещение дома №203 находится в антисанитарном состоянии, а именно в нем скопились сухие фекалии птиц и мусор, пишет ИА «Пенза-Пресс».
За содержание дома отвечает управляющая компания «Звезда», однако она не обеспечила соблюдение требований по содержанию чердачного помещения жилого здания, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
Согласно постановлению Первомайского районного суда Пензы, организацию признали виновной в административном правонарушении, ее обязали выплатить штраф – 10000 рублей.
01 декабря 2017, 19:52Пензенская гончарная мастерская получила грант 1 млн 300 тыс руб
01 декабря 2017, 19:48В Пензе состоялась премьера спектакля «В зале есть врач?»
01 декабря 2017, 19:44Пензенцам рассказали об опасностях на льду
01 декабря 2017, 19:37В Камешкирском районе построят новую врачебную лабораторию
01 декабря 2017, 19:28Пензенские футболистки стали чемпионами
01 декабря 2017, 19:25В Кузнецке дети представили свои модели на фестивале робототехники
01 декабря 2017, 19:12Пензенские поисковики показали находки в Доме молодежи
01 декабря 2017, 19:08Пензенцы устроили экстремальный шопинг в «Ритэйл Парке»